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أخبار البلد

بتكلفة ٦ مليارات جنيه.. وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء وتنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الأحد 17/مايو/2020 - 02:09 م
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب

أجرى اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية  لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي  يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير   لموقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62  بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه (5 مليارات للعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة و1مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل)  حيث تابع الوزير أعمال إنشاء  المحطة  وارتفاع  معدلات الأداء حيث وصل حجم الردم الذى تم  تنفيذه حتى  اليوم 17 مايو2020 إلى مليون و 400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17  %  نتيجة  انخفاض زمن الرحلة إلي ٤ساعات بما ساهم في عمل ٦ رحلات / اليوم وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانا إلي ما يزيد عن ٦٠ الف متر بالإضافة إلى  وصول معدات الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة و تم تركيبها و عمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء فى أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو القادم.


واطلع وزير النقل على موقف أعمال انتشال الأهداف والعوائق بالمحطة  حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض إلى رفع 36 هدف من أصل 38 هدفا، ومنتظر الإنتهاء قبل نهاية شهر رمضان، كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير التجهيز المستقبلى للمحطة، حيث  قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائى لمخطط المحطة و الجارى دراسته بمعرفة الاستشارى للاتفاق على الشكل النهائى للمحطة و بدء تجهيز و إعداد شبكات المرافق  كهرباء /ماء/صرف ...، بالاضافة الى أنه تم البدء أيضا في  عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من و إلى المحطة و تجهيز الطرق اللازمة لها ، كما اطلع الوزير على  مقترح الهيكل التنظيمى الجديد  للشركة  و الذى سيتم العمل عليه من الان ليكون جاهز للإستخدام عند بدء التشغيل الفعلى مطلع عام 2022.


و أكد الفريق مهندس كامل الوزير  أهمية إتباع قواعد السلامة والأمن الصناعى أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع ارتدائها لكافة وسائل الحماية، وضرورة الالتزام  باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع  مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021  لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع  الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.

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