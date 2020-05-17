AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على ضيفة "رامز مجنون رسمي" اليوم

الأحد 17/مايو/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم، الأحد، ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.

ومن المقرر أن تكون ضيفة حلقة اليوم، الفنانة أروى جودة، في حلقة جريئة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يعرض "رامز مجنون رسمي" يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

مطرب مهرجانات ضيف "رامز مجنون رسمي" الليلة

فنانة شهيرة.. تعرف على ضيفة حلقة اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي

حمو بيكا ضيف رامز مجنون رسمي الليلة

تعرف على ضيف برنامج رامز مجنون رسمي اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: فرض عقوبات صارمة لكل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة .. فيديو

للحامل ومرضى القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق؟

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

تعديل مواعيد الحظر.. عودة دور العبادة.. وفتح المولات والمحلات.. أهم 10 إجراءات للحكومة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مادة كيميائية تقي من كورونا.. مرضى السكر مهددون بالوباء.. وصور تبرز جمال نبيلة عبيد

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض