تعرف على ضيفة "رامز مجنون رسمي" اليوم

أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم، الأحد، ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.
ومن المقرر أن تكون ضيفة حلقة اليوم، الفنانة أروى جودة، في حلقة جريئة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
يعرض "رامز مجنون رسمي" يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.