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منوعات

نظرية جديدة تكذب ادعاءات انتقال فيروس كورونا من سوق الحيوانات البرية بووهان

الأحد 17/مايو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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احمد شريف
في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، زعمت الصين أن الوباء الفيروسي ظهر أولا في سوق الحيوانات البرية بمدينة ووهان في ديسمبر الماضي، لكن  دراسة علمية بارزة كذبت هذا الادعاء أو النظرية برمتها.

وكشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، عن إجراء علماء الاحياء تحليلا لفيروس كورونا أفاد بأن جميع البيانات المتاحة تظهر أنه تم نقل فيروس كورونا إلى السوق من قبل شخص يحمل المرض بالفعل.



وأوضحت الصحيفة أن هذه الادعاءات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه بكين بكل جهدها معرفة مصدر فيروس كورونا.


وأشارات الصحيفة إلى أن هذه الادعاءات تثير المخاوف بشأن تستر النظام الحاكم على ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي بوسط الصين.


وقالت ألينا تشان ، عالمة الأحياء الجزيئية : "إن البيانات الجينية للفيروس المتاحة للجمهور لا تشير إلى انتقال الفيروس عبر  سوق ووهان حيث يصر معدي البحث الجديد على أنه يجب فحص جميع طرق الانتقال "الحيواني" (من الحيوان إلى الإنسان) خاصة في الخفافيش.


وأضافت عالمة الأحياء أنه من المحتمل أن تكون سلالة فيروس كورونا غير المعدلة وراثيا تكيفت مع البشر أثناء إقامة الدراسة عليها في مختبر ووهان، مما أدى إلى انتقاله الى البشر في الأساس.

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