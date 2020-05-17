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محافظات

تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 04:58 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية المختصة بتكثيف كافة الأعمال والجهود الخاصة بالتقنين واسترداد الأراضى أملاك الدولة وسرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين للجادين حفاظا على حق الشعب .

وشدد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بتنفيذ أزالات كلية حتى سطح الأرض ومنع استغلال البعض لاجازة عيد الفطر فى البناء المخالف ومصادرة المواد المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ووجه المحافظ خلال رئاسته للمجلس التنفيذى الذى عقد اليوم بتكثيف الحملات تموينية على المخابز والمحال للتأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسعار والمواصفات المقررة مطالبا باتخاذ خطوات وإجراءات استباقية لمنع إقامة الأسواق والتجمعات نهائيا بالشوارع والميادين .

وأكد اللواء آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بجميع الجهات ونهو كافة الأعمال وفقا للمواصفات والاشتراطات المقررة والبرنامج الزمنى المحدد لهاو التنسيق مع الأمن والمرور لضبط الحركة المرورية ومتابعة التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية .

وفى سياق متصل وافق المجلس على  تخصيص مساحة ٦٠٠ متر بالحيز العمرانى بقرية النخلة البحرية بابو حمص لإنشاء مقر الوحدة المحلية للقرية و مساحة ٦٢٥ متر لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى بقرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق  بمركز بدر ضمن مبادرة حياة كريمة .

تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور
تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور
تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور
تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور
تنفيذي البحيرة يطالب بتقنين الأراضى وتكثيف حملات إزالة التعديات.. صور
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