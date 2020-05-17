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رياضة

حسام حسن ينضم لـ الزمالك.. أول تعليق من حمادة صدقي على رحيل مهاجم سموحة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:12 م
حسام حسن
حسام حسن
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ياسمين تيسير
كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن موقفه من رحيل حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعى عدد من الاندية لضمه.


وأكد حمادة صدقي في تصريحات عبر أثير " الشباب والرياضة " أن حسام حسن مهاجم جيد ورائع، مشددا على انه لا يمانع رحيله خاصة أن الفريق يمتلك نجوما جيدين قادرين على تعويض غياب اللاعب.




أما بشأن امكانية عودته لـ قيادة الاهلي فأكد ان الاهلي بيته ولكنه من الصعب ان يوافق على تولي منصب الرجل الثاني حتى لو كان لفريق الاهلي.


وأعلن مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع حسام حسن مهاجم الفريق لنادي سموحة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.


ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في تدعيم هجوم الفريق الأبيض بلاعب هداف.
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