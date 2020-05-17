النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم نتيجة اصطدام سيارة يقودها طالب بهم في أسيوط.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط من المستشفى المركزى بوصول 4 جثث نتيجة وقوع حادث سيارة، بالفحص تبين قيام (طالب – مقيم دائرة المركز) باستقلال سيارة والده وقيادتها واصطدامه بهم مما أدى إلى وفاتهم.

بالعرض على النيابة، طلبت تحويله للكشف الطبى لإجراء التحاليل اللازمة له.

وأمرت النيابة، بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه الأحداث، لاتهامه بدهس 4 اخرين بسيارة والدة ، مما أدى إلى وفاتهم في الحال.



