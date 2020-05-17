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حوادث

النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

الأحد 17/مايو/2020 - 06:27 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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مصطفى الرماح
لقى 4 أشخاص مصرعهم نتيجة اصطدام سيارة يقودها طالب بهم في أسيوط.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط من المستشفى المركزى بوصول 4 جثث نتيجة وقوع حادث سيارة، بالفحص تبين قيام (طالب – مقيم دائرة المركز) باستقلال سيارة والده وقيادتها واصطدامه بهم مما أدى إلى وفاتهم.


بالعرض على النيابة، طلبت تحويله للكشف الطبى لإجراء التحاليل اللازمة له.

وأمرت النيابة، بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه الأحداث، لاتهامه بدهس 4 اخرين بسيارة والدة ، مما أدى إلى وفاتهم في الحال.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهم "أحمد.ص"، وطلب تحريات مباحث مركز أبنوب فى الواقعة حول الحادث، وتفاصيله للوقوف على أسباب الواقعة.
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