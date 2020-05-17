إيران تستدعي سفير سويسرا لتحذره من اعتراض أمريكا لشحنات النفط لفنزويلا

أفادت وكالة أنباء مهر، أن إيران استدعت السفير السويسري، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ رويترز الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكنها اتخاذها ردا على شحن إيران للوقود إلى فنزويلا المنكوبة بالأزمة.
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ونقل تقرير على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ، نائب وزير الخارجية الإيراني ، عباس أراقتشي ، رسالة إلى السفير يوم الأحد تحذر من أي تهديد أمريكي ضد الناقلات الإيرانية.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن طهران يمكن أن تساعد كاراكاس في التغلب على أزمة الوقود المحلية ، التي نجمت جزئيًا عن تأثير العقوبات الأمريكية.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد عام 2019، ما أدى إلى شلل لمصافي النفط في البلاد من بين أمور أخرى.
وأفادت وسائل الإعلام على الإنترنت نقلًا عن معلومات للخدمات البحرية ، أن خمس ناقلات نفط إيرانية تبحر باتجاه فنزويلا قيل إنها تحمل وقودًا للدولة الأمريكية اللاتينية.
وتعبر ثلاث ناقلات هي Fortune ، وPetunia ، و Forest عبر الأطلسي حاليًا ، بينما تعبر اثنتان أخريان، Faxon و Clavel البحر الأبيض المتوسط.
وتشير إحدى خدمات المراقبة إلى أن واحدة فقط من السفن، وهي الغابات، تتجه نحو أمريكا الجنوبية دون الإشارة إلى البلد المحدد، في حين أن السفن الأخرى لم تعلن بعد عن موانئها المقصودة.
كما أنه من غير الواضح ما هي البضائع التي يحملونها من المعلومات التي يوفرها نظام المراقبة البحرية.