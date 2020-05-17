إيران تستدعي سفير سويسرا لتحذره من اعتراض أمريكا لشحنات النفط لفنزويلا

أفادت وكالة أنباء مهر، أن إيران استدعت السفير السويسري، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا.





وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ رويترز الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكنها اتخاذها ردا على شحن إيران للوقود إلى فنزويلا المنكوبة بالأزمة.





ونقل تقرير على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ، نائب وزير الخارجية الإيراني ، عباس أراقتشي ، رسالة إلى السفير يوم الأحد تحذر من أي تهديد أمريكي ضد الناقلات الإيرانية.



