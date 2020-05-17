جمال سليمان: الجمهور المصرى عرفنى من مسلسل حدائق الشيطان.. فيديو

قال الفنان السوري جمال سليمان، ان بداية معرفة الجمهور المصرى به كانت متأخرة بالرغم من أنه ممثل درامي بداية من فترة الثمانينات.

وأكد خلال استضافته فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"أن جمهور مصر بدء يعرفه من خلال مشاركته بمسلسل حدائق الشيطان، لافتا إلى أنه قدم العديد من المسلسلات قبل حدائق الشيطان وكون جمهورا كبير،ا فى دول الخليج.

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