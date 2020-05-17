الفنان السورى جمال سليمان: بلدى محطم وأصبح تحت عدة وصايات.. فيديو

رد الفنان السورى جمال سليمان على اتهامه بالنفاق وتقديم مصلحته على مصلحة بلاده سوريا.

جاء ذلك خلال استضافة جمال سليمان فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

قال الفنان جمال سليمان، أن هذا الاتهام عارى تمام من الصحة، معقبا: ضحيت بمصلحتى الخاصة من أجل بلادى التى أحبها كثيرا ومن أجل موقف أخلاقي.

وتابع الفنان السورى، ليست لى علاقة بين ما يحدث من حرب كلامية بين الفنانين السوريين بشأن القضية السورية، مردفا، القضية السورية أكبر من أى فنان يدخل فى معركة بشأنها.

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أكد جمال سليمان، أنه معارضا معقبا:"شرف أنى أكون معارض أحلم بأن تكون سوريا بلد ديمقراطى.

وتابع الفنان السورى، أن دمشق أصبحت محطمة وتحت عدة وصايات والوضع مأساوي حيث الآلاف المخيمات تضم السوريين.