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توك شو

وصفها بـ «أميرة بلطيم».. أروى جودة تخرج عن السيطرة وتعطي درسا قاسيا لـ رامز جلال .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 08:42 م
الفنانة أروى جودة
الفنانة أروى جودة
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كـريـم الـخـطـيـب
انهالت الفنانة أروى جودة على رامز جلال بالضرب بعد تنفيذ المقلب المزعج ضدها. وقال رامز «أنتي عنيفة.. وتعالي هنا كده هتقعي تاني».


وخرجت الفنانة أروى عن السيطرة بسبب رامز جلال قائلة «حرام عليك انت مش بتزهق.. يا رامز والله ما شايفة حاجة بسبب هزارك .. بطلوا غباء».


انهارت الفنانة أروى جودة بسبب مضايقات رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي»، بعد أن وضعها على «كرسي العذاب» ووصفها بـ «أميرة بلطيم».


ودخلت الفنانة أروى جودة في وصلة من الصراخ بسبب أفعال رامز جلال الغريبة، مرددة «رامز بكرهك وحياة أمي، وأرجوك بطل علشان تعبت، بلاش يا غبي».
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