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حوادث

ارتكازات أمنية وأقوال متحركة.. انتشار أمني لتطبيق قرار حظر التجول

الأحد 17/مايو/2020 - 08:46 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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مصطفى الرماح
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

وأوضحت مصادر أن الإجراءات تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم.


وتجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به، ويزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وأكدت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محاضر لهم لتطبيق الغرامة.

واعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة أجهزة الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين ، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلى – بحرى" على مستوى الجمهورية.

كما نشرت الأجهزة الأمنية أقوال في الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية ، التى يمكن أن تتخذ مكانًا لممارسة الأنشطة التى يمكن أن تساعد على إنتشار الفيروس. 

يأتي ذلك فى ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الإحترازية للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية ، وغلق الشواطىء العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أى نشاطات بها. 

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لمنع تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.
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