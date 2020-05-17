تأجيل دعوى عدم دستورية إلزام المتقدم للعمل بجامعة الأزهر بـ الماجستير

أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، دعوى المطالبة ببطلان، الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لجلسة 6 يونيو المقبل.





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