إغلب السقا.. زياد برجي يقول للسقا: أنت انتهيت ولكنه تفاجأ برد الفعل في النهاية.. فيديو

حقق الفنان أحمد السقا، الفوز في لعبة البلياردو على المطرب الشاب زياد برجي، خلال فعاليات برنامج المسابقات " اغلب السقا "، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.





وخلال اللعبة، وجه "برجي"، حديثه للسقا، قائلا "أنت انتهيت، وانا اللي هكسب"، قبل أن يفوز السقا بالجولة.

فيما استقبل المطرب زياد برجي، الفنان أحمد السقا بأغنيته الشهير "شو حلو حبيبي شو حلو"، وصفق السقا، على أنغام أغنية زياد برجي، معبرا عن تقديره وفرحة بهذا الاستقبال الرائع.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.