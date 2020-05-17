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بين الناس

مياه الدقهلية تضع بوابات تعقيم إلكترونية بديوان عام الشركة

الأحد 17/مايو/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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مريم عزت
 أكد المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى تركيب 3 بوبات إلكترونية للتعقيم بديوان عام الشركة، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على الشركة، وكخطوة تجريبية تمهيدًا لتعميمها على باقي مناطق الشركة في حالة ثبوت فعاليتها، ويذكر أن تلك البوابات تعمل بشكل آلي وتقوم بتعقيم جميع الأجسام التى تمر من خلالها عن طريق رشاشات مزودة بمعقمات آمنة تمامًا سواء على الجسم أو الملابس.

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ويأتي هذا ضمن حزمة إجراءات إتخذتها الشركة منذ اليوم الأول لمجابهة انتشار فيروس كورونا؛ حيث يتم يوميًا قياس درجة حرارة جميع المترددين على ديوان عام الشركة، بالإضافة لتوزيع الكحول والكمامات على العاملين بكافة المناطق، والتطهير اليومي لكافة مواقع الشركة بالمحافظة
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