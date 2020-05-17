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فن

اسم اختصر معادلة الوجود.. وفاء الكيلاني تهنئ الزعيم بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 09:33 م
عادل امام
عادل امام
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محمد بدران
حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على تهنئة الزعيم عادل إمام  بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17مايو.

ونشرت وفاء الكيلاني عبر حسابها على "انستجرام" صورة وعلقت: "عادل امام ‏اسم اختصر معادلة الوجود ‏بأن حب الناس أعظم طرق الخلود . ‏ربنا يديم عليك الصحة وكل سنة وانت طيب يا زعيم 🎂❤️#عادل_امام"

ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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