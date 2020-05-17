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فن

حرام عليك.. رامز جلال ينشر فيديو من مقلب أروى جودة فى مجنون رسمي ... شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 10:52 م
رامز جلال
رامز جلال
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مريم عزت
نشر الفنان رامز جلال عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مقطع فيديو من حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمى " للفنانة اروى جودة . 

علق رامز جلال على الفيديو قائلا :اروى جودة 😍😍😂
#رامز_مجنون_رسمي #رامز_جلال

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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

"رامز جلال نجم اليوتيوب , رامز مجنون رسمي  افضل مقدم برامج ونجم اليوتيوب , حرام عليك "


برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


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