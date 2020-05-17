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أخبار البلد

مسلة و4 كباش.. رئيس الوزراء يتفقد ميدان التحرير في جولة ليلية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة منذ قليل لمتابعة أعمال تطوير ميدان التحرير ونسب التنفيذ.
وتفقد مدبولي تطوير صينية ميدان التحرير حيث تم وضع بها مسلة فرعونية و4 كباش ونظام اضاءة حديثة وعدد من النخيل والأشجار.

وينقسم مشروع التطوير إلى 6 مناطق يتم تطويرها وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية وخرسانة مُلونة على جانبيها، وتم زراعة نخيل وتنفيذ أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية، وبعض المقاعد الرخامية والتي تم تنفيذها من خلال إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب، ومقاول رخام متخصص، مع تنفيذ نُظم إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتم تركيب أجهزة إضاءة بها مما يُضفي شكلاً جمالياً ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان. 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم أجمع بدأ التحرك نحو التعايش مع فيروس كورونا، مضيفًا أن الفيروس لن يختفي لذلك بدأنا التحرك للتعايش مع الفيروس بما يضمن سلامة وصحة المواطنين ولكن مع إعادة عجلة الإنتاج ودورة الحياة مرة أخرى كما كانت قبل ذلك.


وأضاف أن مناسبة عيد الفطر، هي عادة اجتماعية مصرية يجتمع فيها المصريون في الشوارع والميادين العامة مما سيؤدي إلى تكدس كبير في المناطق العامة والمفتوحة، ولذلك هو فرصة لانتشار الفيروس بين المواطنين، ولذلك قمنا كحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات خلال أيام العيد الهدف منها تقليل الاختلاط والحد من انتشار الفيروس، حتى نصل إلى التحرك والتعايش مع تواجد الفيروس عقب نهاية العيد.


وأوضح رئيس الوزراء أننا انتهزنا فرصة أن الوقفة طبقا للحسابات الفلكية السبت المقبل، وإجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء وهو ما يعني تبقي يومين فقط من الأسبوع، ولذلك كانت وجهه النظر أن نأخذ إجراء للأسبوع كله للحد من التخالط بين المواطنين، ولذلك فإنه اعتبارًا من الأحد المقبل  «أول أيام عيد الفطر» وحتى الجمعة 26 مايو، بواقع 6 أيام، سيتم إغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية والشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهة، وإيقاف كافة وسائل النقل العام وأتوبيسات الرحلات للحد من التنقل بين المحافظات، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد وسوف تكون قائمة على القائمين على العمل بالمسجد فقط ، ويمكن للمواطنين رؤيتها على وسائل الإعلام المرئي والمسموع.


وأضاف أنه يبدأ من السبت 30 مايو إعادة فتح المحلات والمولات وكافة الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، موضحا أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم.


وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، وتم النظر أنه اعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية.


وقال رئيس الوزراء انه بالنسبة لموعد امتحانات الثانوية العامة تم التوافق مع وزير التربية والتعليم على أن تؤجل اسبوعين على ان تبدأ الامتحانات 21 يونيو.


وأوضح أنه تم التوافق على أن ما بعد 30 مايو سوف يكون هناك إجراءات لابد من التعايش مع فيروس كورونا خاصة مع توجه جميع دول العالم إلى ذلك، وأهمها ارتداء الكمامات وخاصة بالأماكن العامة أو المزدحمة أو عند دخول أي منشأة حكومية أو البنوك، وسيكون هذا شرطا للدخول وكذلك وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق وحتى وسائل النقل الخاصة ، وستكون هناك عقوبات على عدم الالتزام بذلك.


وقال رئيس الوزراء إن الحكومة على مدى الأسبوعين الماضيين كان يتم مناقشة توفير الكمامات وتمت مناقشة تصنيع الكمامات من الأقمشة وهو توجه عالمي، لتكون متاحة لجميع المواطنين خلال الفترة المقبلة.

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