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تعليم

ننشر روابط المراجعات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بتجارة القاهرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:04 ص
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن المراجعات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، وذلك لقسمي اللغة العربية والإنجليزية، مع اقتراب موعد الامتحانات لهم.
 
وأَضافت الكلية، أن موقع الكلية يقدم كافة المراجعات لأقسام الكلية الثلاثة؛ المحاسبة والتأمين وإدارة الأعمال، وكذلك المقررات بالبرامج المختلفة بالكلية.

 
وأشارت كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أنها مستمرة في رفع باقي المقررات الدراسية لبعض المواد التي لم تكتمل بعد.
 
 وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن موعد امتحانات طلاب الفرقة النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية، والتي تبدأ أول يوليو القادم، مع أخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

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