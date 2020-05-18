ننشر روابط المراجعات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بتجارة القاهرة

تعرف على أبرز مطالب طلاب الفرق النهائية بعد قرارات الأعلى للجامعات.. وجامعة القاهرة: مستمرون في التعليم عن بعد حتى ٣٠ إبريل.. ونتابع المنظومة بشكل يومي