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رياضة

أخبار الرياضة | عقد خرافي لـ بنشرقي.. الدوري المصري خسر 250 مليونا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:08 م
حسن العمدة
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عقد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الفريق الأول مع القلعة البيضاء.

تعرضت الكرة المصرية لـخسائر كبيرة منذ توقف بطولة الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية منذ منتصف شهر مارس الماضي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تمتلك الجاهزية لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، بشرط  صدور قرار رسمي من مسؤولي الدولة بعودة المسابقة المحلية.

كشف مصدر مقرب من  البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، عن أنه يعتمد على جزء هام في قضيته ضد النادي الأبيض التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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