بعد سن الخمسين.. أطعمة لاتتخلي عنها في حياتك

منذ أن كنا أطفالًا ، ينصحنا آباؤنا وأجدادنا لتناول طعام صحي وتأكدوا من أن جسمنا حصل على النسبة الصحيحة من العناصر الغذائية التي نحتاجها أثناء نمونا. إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك في الخمسينات من العمر ، فمن المهم التأكد من تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية.
فيما يلي خمسة أطعمة يجب علينا التأكد من إضافتها إلى الوجبات الغذائية لأفراد الأسرة الذين هم في الخمسينات من العمر أو أعلى ، للحفاظ على شفائهم
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لوز
لقد كان اللوز جزءًا من التقاليد الهندية والعادات الغذائية لآلاف السنين حتى الآن. تشير الأبحاث العالمية أيضًا إلى أن الاستهلاك اليومي من اللوز قد يكون له تأثير إيجابي على مرض السكري من النوع 2 ، وصحة القلب وإدارة الوزن - جميع القضايا ذات الصلة ، خاصة بالنسبة للأشخاص في الخمسينات من العمر. يحتوي اللوز على 15 مغذيات رئيسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك وغيرها. لا تفسد بسهولة ويسهل حملها ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة في أي وقت خلال اليوم
الزبادي
"من المفترض أن يكون الزبادي مفيدًا للعظام ومعروفًا أيضًا أنه يساعد في إنقاص الوزن. الزبادي محمل ببكتيريا جيدة أو بروبيوتيك وهو ممتاز لصحة الجهاز الهضمي. محملة بالمغذيات الدقيقة مثل الزنك والبوتاسيوم وفيتامين د ، استهلاك داهي يساعد على التحكم في ضغط الدم ، وأيضا بناء المناعة. كل هذه العناصر الغذائية مهمة للأشخاص في الخمسينات من عمرهم
لذا ، تأكد من إضافة الزبادي إلى وجبات أجدادك وأولياء أمورك كل يوم ، لأنها تمتزج جيدًا مع الطعام الهندي وتضيف أيضًا نكهة. أو يمكنك أيضًا صنع أوعية زبادي فريدة وصحية بما في ذلك الفواكه الموسمية والشوفان ورقائق الشوكولاتة الداكنة أو المكسرات مثل اللوز.
كل الحبوب
تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم. تأكد من إضافة الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل ودقيق الشوفان والدخن والأرز البني ، وما إلى ذلك ، إلى النظام الغذائي ، لأنها تساعد أيضًا في التحكم في شهية المرء
بيض
يرتبط طعام الإفطار الشهير هذا أيضًا بإدارة الوزن. يمتلئ البيض بكمية جيدة من البروتين عالي الجودة وفيتامين د والكولين. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البيض على حمض أميني يساعد في الحفاظ على قوة عضلات الجسم. البيض هو أيضا مصدر جيد لفيتامين B12 وحمض الفوليك ، والمغذيات المعروفة لمنع فقدان الذاكرة. وبالتالي ، تأكد من خدمة أفراد عائلتك الأكبر سنًا ، بيضة كاملة كل يوم بأي شكل يستمتعون به.
خضار ورقية
من المعروف أن الخضروات ذات الأوراق الخضراء مغذية للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أيضًا أن الخضروات ذات الأوراق الخضراء تقلل من مستويات التدهور المعرفي ، مما يجعلها خيارًا جيدًا خاصة للأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر. الخضار مثل الخس والملفوف معبأ بقوة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وفيتامين B6 والمغنيسيوم والألياف وقليلة السعرات الحرارية ، مما يجعلها إضافة غذائية جيدة. إضافة جيدة أخرى هي السبانخ. يحتوي عصير السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل ضغط الدم وتحسين صحة العين. لذا تأكد من حصول والديك وأجدادك على ملء جيد للخضروات ذات الأوراق الخضراء طوال الأسبوع. يمكنك أيضًا إضافتها إلى اليخنات أو العصائر أو الشوربات لتحويلها إلى وجبات لذيذة.