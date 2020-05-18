بعد سن الخمسين.. أطعمة لاتتخلي عنها في حياتك

لوز

لقد كان اللوز جزءًا من التقاليد الهندية والعادات الغذائية لآلاف السنين حتى الآن. تشير الأبحاث العالمية أيضًا إلى أن الاستهلاك اليومي من اللوز قد يكون له تأثير إيجابي على مرض السكري من النوع 2 ، وصحة القلب وإدارة الوزن - جميع القضايا ذات الصلة ، خاصة بالنسبة للأشخاص في الخمسينات من العمر. يحتوي اللوز على 15 مغذيات رئيسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك وغيرها. لا تفسد بسهولة ويسهل حملها ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة في أي وقت خلال اليوم

لقد كان اللوز جزءًا من التقاليد الهندية والعادات الغذائية لآلاف السنين حتى الآن. تشير الأبحاث العالمية أيضًا إلى أن الاستهلاك اليومي من اللوز قد يكون له تأثير إيجابي على مرض السكري من النوع 2 ، وصحة القلب وإدارة الوزن - جميع القضايا ذات الصلة ، خاصة بالنسبة للأشخاص في الخمسينات من العمر. يحتوي اللوز على 15 مغذيات رئيسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك وغيرها. لا تفسد بسهولة ويسهل حملها ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة في أي وقت خلال اليوم

الزبادي

"من المفترض أن يكون الزبادي مفيدًا للعظام ومعروفًا أيضًا أنه يساعد في إنقاص الوزن. الزبادي محمل ببكتيريا جيدة أو بروبيوتيك وهو ممتاز لصحة الجهاز الهضمي. محملة بالمغذيات الدقيقة مثل الزنك والبوتاسيوم وفيتامين د ، استهلاك داهي يساعد على التحكم في ضغط الدم ، وأيضا بناء المناعة. كل هذه العناصر الغذائية مهمة للأشخاص في الخمسينات من عمرهم





لذا ، تأكد من إضافة الزبادي إلى وجبات أجدادك وأولياء أمورك كل يوم ، لأنها تمتزج جيدًا مع الطعام الهندي وتضيف أيضًا نكهة. أو يمكنك أيضًا صنع أوعية زبادي فريدة وصحية بما في ذلك الفواكه الموسمية والشوفان ورقائق الشوكولاتة الداكنة أو المكسرات مثل اللوز.







