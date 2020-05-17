تعليق وزارة الشباب على قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط.. فيديو

قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع اللجنة الاولمبية من اجل دراسة الاوضاع حول عودة النشاط.
واضاف فوزي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان مجلس الوزراء يسعى جاهدًا لعودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة القادمة بوصع خطة معينة واجراءات احترازيه لعودة الحياة الرياضية .
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وتابع ان وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع دكتورة هالة زايد لبحث الاجراءات المطلوبة لعودة النشاط وفق ظروف المعطيات المطلوبة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم، كما سيتم دراسة إعادة فتح المحالات والمولات وجميع الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.
وقال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".