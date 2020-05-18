استبعاد أصحاب المعاشات من زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. البرلمان يتدخل لسداد ديون السكة الحديد

كما طالب النائب بضرورة تأجير الاراضى غير المستغلة فى

لتعود بالنفع على الهيئة بشكل كبير مما يتم سداد المديونيات الحالية التى بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المطالب سوف يتم سداد الديون المستحقة من 5 سنين الى 10 سنوات.