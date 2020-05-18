استبعاد أصحاب المعاشات من زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. البرلمان يتدخل لسداد ديون السكة الحديد

اتفق عدد من نواب لجنتى الشئون الإقتصادية بمجلس النواب على عدة حلول لتسوية ديون هيئة السكة الحديد
التى بلغت 250 مليار جنيه من خلال عدد من المقترحات والمطالب، لمشاركة القطاع الخاص فى تسيير قطارات على قضبان السكة الحديد، إضافة الى زيادة تذاكر القطارات والمترو باستثناء المواطنين اصحاب المعاشات والموظفين فى القطاع الخاص والحكومة المترددين على القطارات بشكل مستمر بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث تسوية هذه الديون خلال الايام الماضية.
زيادة سعر تذكره القطارات:
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة أسعار تذاكر القطارات
لسداد مديونيات هيئة السكة الحديد
، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المميزات والخدمات التى تقدمها الهيئة.
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وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن أسعار تذاكر السكة الحديد ضعيفة جدًا نظير الخدمات التى تقدمها الهيئة وينبغى زيادتها لتصل للسعر العادل، مؤكدًا أنه يستبعد من زيادة التذكرة أصحاب المعاشات والموظفين المترددين بشكل مستمر سواء القطاع الخاص او الحكومى وذوى الاحتياجات الخاصة. كما طالب النائب بضرورة تأجير الاراضى غير المستغلة فى السكك الحديدية لتعود بالنفع على الهيئة بشكل كبير مما يتم سداد المديونيات الحالية التى بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المطالب سوف يتم سداد الديون المستحقة من 5 سنين الى 10 سنوات. وأكد " عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب"، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الأفكار لتسوية أزمة الديون مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار الأراضى فى السكك الحديد غير المستغلة، إضافةً إلى السماح لشركات الاستثمار بإدارة قطاعات تسير خطوط السكة الحديد بدون أن تتحمل الدولة تكلفة، بمعنى السماح لهم بشراء قطار أو قطارين والسماح بالسير على قضبان السكك الحديدية. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تفعيل منظومة نقل البضائع والمحاصيل الزراعية على السكة الحديد من والى المحافظات تعود بالنفع على القطاع من خلال تحقيق أرباح ومن جهة أخرى تقلل من التلوث البيئى الناتج من النقل العادي. وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات، واستثناء المواطن البسيط من خلال عمل كارت مدعم له إذا كان يحصل على معاش تكافل وكرامة أو بطاقات التموين، وباقى المواطنين يتم عمل لهم خدمات إضافية لتحمل تكلفة زيادة التذاكر. وشدد "الجوهرى" على ضرورة استغلال جسم القطار فى الداخل والخارج فى الدعايا والإعلانات لجنى الارباح منها، مؤكدًا ضرورة عمل بوابات إلكترونية داخل القطارات للسماح للمواطن الذى يمتلك تذكرة فقط بالمرور دون غيره.
سبب مديونيات السكة الحديد
وأوضح " النائب حسن السيد" ، أن سبب مديونيات السكة الحديد عدم زيادة اسعار التذاكر منذ فترة كبيرة بالاضافة الى التراكمات من قروض لعمل تطويرات فى السكك الحديدية وغيرها من خسائر واقعه عن عدم استغلال أصول السكك الحديدية من خردة وخلافه وبيعها بالأسعار المعروفة.