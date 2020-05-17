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برلمان

250 مليار جنيه.. برلماني يطالب بزيادة تذاكر القطارات ومشاركة القطاع الخاص لسداد مديونية السكة الحديد

الأحد 17/مايو/2020 - 09:46 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مديونيات هيئة السكة الحديد البالغة 250 مليار جنيه ضخمة جدًا، وينبغى التفكير خارج الصندوق لتسويتها.

وأكد "الجوهرى"، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الأفكار مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار الأراضى فى السكك الحديد غير المستغلة، إضافةً إلى السماح لشركات الاستثمار بإدارة قطاعات تسير خطوط السكة الحديد بدون أن تتحمل الدولة تكلفة، بمعنى السماح لهم بشراء قطار أو قطارين والسماح بالسير على قضبان السكك الحديدية.


وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تفعيل منظومة نقل البضائع والمحاصيل الزراعية على السكة الحديد من والى المحافظات تعود بالنفع على القطاع من خلال تحقيق أرباح ومن جهة أخرى تقلل من التلوث البيئى الناتج من النقل العادي.

وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات، واستثناء المواطن البسيط من خلال عمل كارت مدعم له إذا كان يحصل على معاش تكافل وكرامة أو بطاقات التموين، وباقى المواطنين يتم عمل لهم خدمات إضافية لتحمل تكلفة زيادة التذاكر.

وشدد "الجوهرى" على ضرورة استغلال جسم القطار فى الداخل والخارج فى الدعايا والإعلانات لجنى الارباح منها، مؤكدًا ضرورة عمل بوابات إلكترونية داخل القطارات لسماح للمواطن الذى يمتلك تذكرة فقط بالمرور دون غيره.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

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