لبسوا الكفن بدل هدوم العيد.. أسرة الأطفال ضحايا الدهس بأسيوط تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

"بدلا من أن نأتي إليهم بملابس العيد جئناهم بأكفان".. بهذه الكلمات انهار في البكاء الأب المكلوم والد ضحايا حادث دهس سيارة لـ 4 أطفال بمدينة أبنوب في أسيوط ، كابوس أم حقيقة لم يصدق الأب أن أولاده لم يراهم مرة أخرى ولم يجد من يحضنه في الصباح والمساء بعد أن ضاعت الفرحة والضحكة من المنزل وظلت الجدران تبحث عن الأطفال وضحكتهم التي كانت ترن بين جدران المنزل الصغير، وألام وهي منهارة لم تكن تعلم أن فطار المغرب كان فطار وداع أبنائها " صدى البلد " التقت أسرة ضحايا حادث طفل متهور دهس 4 أطفال بسيارة والده بمدينة أبنوب.

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قال محمد فيصل والد " كريم وعبد الرحمن وعم الضحية الثالثة " أسامة نصر فيصل والضحية الرابع نجل زوجته " محمد أحمد عبد الناصر " ضحايا حادث أبنوب إنني توفي الـ 4 أبناء كلهم يعتبر أبنائي احدهم ابن شقيقي وأخر ابن زوجتي ونجلي وبعتبرهم كلهم أولادي وأريد القصص من الجاني حتى تبرد ناري خطفوا مني فرحتي كان ابني كريم يذهب معي على الموتوسيكل لشراء طلبات المنزل يوميا وعندما يجدني زعلان يقوم باحتضاني وعبد الرحمن كان كل شوية يحضني ويقول بابا أنت حبيبي الآن لم أجد من يحضنني ويذهب عني الحزن فرحة البيت راحت معهم .

وأضاف الأب الملكوم قائلا : أولادي كانوا يدرسون في المعهد الديني كان أمنيتهم حفظ القران كاملا ، ويوم الحادث فطرنا المغرب ونزلت أنا وهما من البيت إلى سوبر ماركت بجوار محل قطع غيار الموتوسيكلات الخاص بي لشراء بعض الطلبات إلى المنزل وكان في انتظارهم ابن أخي وكنا هنوصل ابن زوجتي إلى منزل عمه ونعود أنا وأبنائي وابن أخي إلى المنزل ولكن لم نكن ندري أنها كانت النهاية قمت بشراء الطلبات وكنت بدفع ثمن الطلبات وفي لحظات لم أرى إلا سيارة مسرعة قامت في لحظات بدهسهم جميعا على جانب الطريق وحطمت جزء من السوبر ماركت وصدمت عمود الإنارة خرجت مسرعا من السوبر ماركت رأيهم كلا منهم في مكان ملقى على الأرض ودمائهم سائله على الرصيف قمت بحملهم ودمائهم تسيل على ملابسي مسرعا إلى المستشفى ولكن فور وصولي للمستشفى كانوا توفي جميعا.

وتابع والد الضحايا: الطفل قائد السيارة المتهور كان يسير على سرعة تتعدى 140 كيلو في الساعة ورغم أن الطريق كان خالية أمامه ولكن سرعته المتهورة تسببت في الحادث ترك الطريق كلها ودهس الأطفال بجوار الرصيف والأغرب من ذلك قام صاحب السيارة برفع السيارة من مكان الحادث بعد اقل من 10 دقائق من الحادث قبل أن يتم عمل التقرير الهندسي للسيارة المتسببة في الحادث .

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و قال سيد عم الطفل " محمد أحمد محمد عبد الناصر،" أحد الضحايا ، إن محمد يعتاد الجلوس معي كل يوم ويساعدني في محل اللعب الخاص بي وكان يقول لي قبل الحادث بأيام أنا محوش 60 جنيه وهاروح لأمي أديها الفلوس علشان تشتري لي سماعة بعد ما اقفل معاك المحل يا عمي قبل موعد الحظر.

وأشار سيد قائلا : "، والد " محمد " توفي منذ 6 سنوات وأنا من قمت بتربيته و كان يساعدني في الشغل ويذهب لوالدته بعد ذلك، مشيرا إلى أن يوم الحادث سالت علية قالوا لي انه راح لوالدته علشان يعطيها الفلوس اللي محوشها فذهبت إلي حجرتي للنوم ولكن بعدها جاء إلى شقيقة الأصغر مصطفى وقال لي الحق يا عمي أخويا خبطته سيارة ومات فذهبت مسرعا إلى المستشفي وجدته متوفى روحت شلته ودفنته بأيدي.

وأضاف سيد قائلا " يرضي ربنا الطفل بدل ما أجيب ليه لبس العيد أروح اشتري له كفن أنا عاوز حق الطفل وحسبنا الله ونعم الوكيل."

وقالت عبير والدة الطفل أسامة نصر، إن يوم الحادث نجلها من زوجها السابق كان يجلس معاها في الشقة ويتناول الإفطار معها ومع أبناء زوجها وبعدها أخذهم زوجي ونزلوا الشارع معاه يشتري ليهم حاجه بعدها تلقيت اتصال من أمي تخبرني بوجود حادث في الشارع فذهبت مسرعة إلي الشارع ووجدت الأطفال على الأرض غارقين في دمائهم حملهم زوجي مسرعا إلى المستشفى ولكن توفوا قبل إسعافهم .

وأضافت والدة الطفل الضحية قائلاه : شاهدت الحادث علي الانترنت بعد ما الأهالي قالوا أن الكاميرات صورت السيارة وهي تدهسهم وانهارت في البكاء مردده :"أنا مش قادرة أتخيل أشوف عيالي في ثلاجة الموتى بعد أن كانوا يجلسون معي" .

وقال مصطفى صادق شوقي، محامي أسرة الأطفال الضحايا، إن تحقيقات النيابة العامة وجهت تهم الرعونة والإهمال، والاستهتار، والقيادة بدون رخصة قيادة للمتهم، لأنه طفل لا يتعدي عمر 14 عاما، وأيضا ستوجه هذه الاتهامات لوالدي الطفل المتهم باعتبار ولي الأمر أهمل في رعاية الطفل، لأنه كان يجب مراقبة الأبناء.

وأشار صادق، إلي أن ما رآه من مشاهد الحادث الأليم هو استهتار بالآخرين فكيف بطفل يقود سيارة بسرعة تتجاوز الـ 120 كيلو مترا ، فكيف يتحكم في قيادة السيارة.

وكانت نيابة أبنوب بأسيوط أمرت امس السبت، بحبس الطفل بايداع الطفل المتهم 7 أيام بدار الاحداث على ذمة التحقيقات وايداعه الأحداث، لاتهامه بدهس 4 أطفال بسيارة ملاكي، مما أدى إلى وفاتهم في الحال.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهم "أحمد.ص"، وطلب تحريات مباحث مركز أبنوب فى الواقعة حول الحادث، وتفاصيله للوقوف على أسباب الواقعة.

وقال شهود عيان أن مرتكب الواقعة طفل لم يتجاوز عمره الـ15 عاما، وتبين بعد ذلك أنه يدعى " أ.ص " وكان يقود السيارة وأثناء قيادته قام بالإصطدام بالأطفال الأربعة الذين كانوا متواجدين أمام محل مما أدى إلى وفاتهم على الفور.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بدفن الجثث الـ 4 بعد توقيع الكشف الطبيى عليها من قبل مفتش الصحة وصرح بدفن الجثث الأربعة وتواصل النيابة العامة تحقيقها فى الواقعة.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي، بعمود إنارة على طريق الزراعي أمام مدخل مركز أبنوب في أسيوط .

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووقوع وفيات.

وبالانتقال والمعاينة إلي مكان الواقعة، تبين تصادم سيارة ملاكي رقم 127388 ، قيادة المدعو “أحمد . ص .ع.م.ع” بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة ، أمام مدخل مركز ابنوب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من “أسامة. ن.ف” 12 سنة، و”عبدالرحمن. م. ف” 8 سنوات، و”كريم. م. ف” 7 سنوات، و ” محمد. ا.ع” 11 سنة، بينما سائق السيارة لاذ بالفرار وجاري البحث عنه بمعرفة مركز شرطة أبنوب.

وجاري نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.