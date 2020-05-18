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محافظات

محافظ الوادي الجديد: لم نسجل أي إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:31 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية وذلك لليوم الثاني على التوالي.


وقال المحافظ، في بيان رسمي، إن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 44 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما زاد عدد حالات التعافي إلى 24 حالة.


وأضاف أنه جري انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٢٤ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وان واحة الفرافرة استقبلت اليوم قافلة صندوق "تحيا مصر" (نتشارك... هنعدي الأزمة)، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين اقتصاديًا من أزمة فيروس كورونا.


وأوضح المحافظ، أنه يناشد المواطنين توخي الحذر خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وضرورة مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.


وفي ذات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، عن توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد تموينية و١٤ طن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين اقتصاديًا من أزمة فيروس كورونا.


أكد الزملوط، أن المحافظة استقبلت قافلة صندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة "نتشارك.... هنعدي الأزمة" لدعم 7 قرى جرى إدراجها بمبادرة "حياة كريمة"، مع الاستعداد لاستقبال قافلة مؤسسة مصر الخير والتي يجري تدشينها غدا الإثنين 18 مايو الجاري، لتوزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية.

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