وزير التعليم: تم تسليم 15 مليون بحث عبر المنصات الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يبزل قصار جهده هو وجميع المدرسين والموظفين بالوزارة لأرضاء الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن بعد أنتهاء امتحانات الثانوية العامة سوف يكتشف اؤلياء الامور ان القلق الذي كانوا يخافون منه تجاه صحة اولادهم لم يكن في محله.

موضحًا أن في المستقبل سوف يطلق على هذه الدفعة أسم دفعة فيروس كورونا.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن هذا العام كان مليئا بالصعاب على الوزارة مشيرا إلي انه تم مرورة بسلام ولكن يتبقى الثانوية العامة، وتم إستلام 15 مليون مشروع بحثي عبر المنصات الألكترونية التي لم تكن موجودة قبل أزمة كورونا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنة تم الانتهاء من امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عبر التابلت من المنازل لمليون و 200 ألف طالب مصري وتم تصحيح 70% منهم, مضيفا أن بدء العام الدراسي المقبل سيتم تأخيره عن المواعيد التقليدية بسبب وجود دور ثاني للطلاب المتواجدين بالحجر الصحي.