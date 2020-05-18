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أخبار العالم

بومبيو يتراجع عن اتهامه لمعمل ووهان الصيني بتسريب فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تراجع وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، عن اتهاماته للصين، بالتسبب في فيروس كورونا المستجد، عقب تسربه من معمل مدينة ووهان الصينية. 

وقال وزير الخارجية الامريكي في مقابلة له وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية: "نعرف أن الجائحة بدأت في ووهان، لكننا لا نعرف من أين أو من من، وهذه أمور مهمة". 

وأضاف: "لقد طلبنا مرارا أن تدخل فرق لإجراء تحقيق حول تحديد مصدر الفيروس بالمدينة". 

وكان بومبيو قد تبنى لأسابيع نظرية بأن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب ما يقرب من مليون ونصف أمريكي، هو تسرب من معمل مدينة ووهان الصينية

ردت الحكومة الصينية على هذا الزعم ، واصفة إياه بأنه "تشويه" يهدف إلى تعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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