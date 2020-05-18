إعلامية كويتية: الإمارات ترد الجميل للوافدين بمبادرة إنسانية

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بمبادرة الوفاء من جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتى كرم من خلالها كل الوافدين بالصفوف الأولى فى مواجهة فيروس كورونا بمنحهم الإقامة الدائمة وذلك تقديرًا لجهودهم فى أزمة كورونا .

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ولفتت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، إلى أن المبادرة تأتي في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والحرص على تلبية متطلبات المقيمين وتقديرا لدورهم بأنهم شركاء التقدم والتنمية والسير على نهج المغفور له الشيخ زايد من منطلق تقديره لكل المقيمين والوافدين على أرض الإمارات .

وأكدت الرشيد، أن الإمارات ضربت مثالا للتسامح والإنسانية والوفاء لكل الوافدين على أراضيها على عكس دول أخري أهانت وافديها بشكل لا يليق، ما يرسخ عقيدتها ونهجها الذى سار عليه ابناء زايد.





تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة اتخذت نفس الطوة بمنح الإقامة الدائمة لـ المستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون العام الماضي.





وأصدر مجلس الوزراء الإماراتق ي فى وقت سامجموعة من القرارت الحديثة من اجل ترسيخ بيئة أعمال تنافسية في الإمارات منها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي ، وذلك من أجل القيام بإستقدام العمالة الوافدة في الإمارات وأستبدال ذلك بنظام التأمين الصحي المنخفض التكلفة حيثُ يشمل نحو أربعة عشر مليار درهم ضمانات مصرفية لدي قطاع الأعمال في الإمارات.