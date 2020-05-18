AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامية كويتية: الإمارات ترد الجميل للوافدين بمبادرة إنسانية

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:02 ص
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
Advertisements
ميـــس رضــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بمبادرة الوفاء من جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتى كرم من خلالها كل الوافدين بالصفوف الأولى فى مواجهة فيروس كورونا بمنحهم الإقامة الدائمة وذلك تقديرًا لجهودهم فى أزمة كورونا .

اقرأ أيضا:-

الإمارات تناقش الاستعداد لما بعد كورونا عبر وزارة المالية

 

ولفتت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، إلى أن المبادرة تأتي في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والحرص على تلبية متطلبات المقيمين وتقديرا لدورهم بأنهم شركاء التقدم والتنمية والسير على  نهج المغفور له الشيخ زايد من منطلق تقديره لكل المقيمين والوافدين على أرض الإمارات .

وأكدت الرشيد، أن الإمارات ضربت مثالا للتسامح والإنسانية والوفاء لكل الوافدين على أراضيها على عكس دول أخري أهانت وافديها بشكل لا يليق، ما يرسخ عقيدتها ونهجها الذى سار عليه ابناء زايد.


تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة اتخذت نفس الطوة بمنح الإقامة الدائمة لـ  المستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون العام الماضي.


وأصدر مجلس الوزراء الإماراتق ي  فى وقت سامجموعة من القرارت الحديثة من اجل ترسيخ بيئة أعمال تنافسية في الإمارات منها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي ، وذلك من أجل القيام بإستقدام العمالة الوافدة في الإمارات وأستبدال ذلك بنظام التأمين الصحي المنخفض التكلفة حيثُ يشمل نحو أربعة عشر مليار درهم ضمانات مصرفية لدي قطاع الأعمال في الإمارات.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلامية: محمد بن زايد كشف للعالم كلمة السر في مواجهة الأزمات والتحديات

رئيس دائرة ثقافة أبو ظبي: جائزة الشيخ زايد رسخت للإمارات مكانتها الإقليمية

الإمارات تمد يد العون للعالم لمواجهة كورونا.. تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

نشرة أخبار التوك شو.. مفاجآت الوزراء للحكومة والقطاع الخاص في إجازة العيد.. إغماء ياسر جلال.. وعودة الدوري.. وصدمة الصحة العالمية

تفاصيل اصابة المعلق بلال علام بفيروس كورونا.. فيديو

بعد إستحواذ السعودية.. نيوكاسل يريد التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ خيالي

محافظ الإسكندرية يكشف عن إجراءات قاسية خلال عيد الفطر المبارك.. فيديو

دعاء ليلة القدر للحمل.. 10 أدعية بها تُرزق بالبنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور