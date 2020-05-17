أبراج الكويت.. هنا حكاية عقود من النهضة

تقف أبراج الكويت شامخة تطل على الخليج العربي بتصميمها المميز تداعب أمواج الخليج، ليست بنايات صماء فحسب بل تروي قصة المكان والزمان .









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رحلة بدأت فى سبعينيات القرن الماضي بعد اكتشاف النفط..ـ بدأت الفكرة بإنشاء خزانات ماء لوزارة الكهرباء الكويتية وتطورت الفكرة بتوجيه من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ـ حيث تمت إنشاؤها وتصميمها لتحاكى التراث الكويتى ، شيدت الأبراج الثلاثة كل منها له شكل ودلالة، فالبرج الأول والأساسي الذي يحمل شكل الكرتين دلالة على “المبخر” ، أما البرج الثاني فيحتوي في بنائه على كرة واحدة فقط وهي دلالة على “المرش” ، وبالنسبة للبرج الثالث فهو دلالة على “المكحلة” ، وتعتبر تلك المعالم من أشهر المعالم المعروفة في الكويت.









يبلغ طول برج "المبخر" 187 مترا عن سطح البحر، بقطر قاعدته 20 مترا، ويحتوي على خزان يتسع لمليون جالون مكعب من المياه.









أما برج "المرش" فيبلغ ارتفاعه 147 مترا، وقطر قاعدته 18 مترا، وهو عبارة عن خزان للمياه يتسع لمليون جالون مكعب.









ويبلغ طول برج "المكحلة" 113 مترا، بقطر قاعدته 12 مترا، ويستخدم لتوصيل الكهرباء للمنطقة المحيطة وضواحيها، إضافة إلى إنارة البرجين الآخرين من الخارج من خلال 100 كشاف ثبتت عليه.









وتحتوي أبراج الكويت على الكرة الكاشفة التي توجد في برج "المبخر"، وتسمح باكتشاف العاصمة الكويتية من جميع اتجاهاتها، حيث تدور كل 30 دقيقة، مما جعل لها طابعا خاصا من خلال هذه الدقة في التصميم وحركة دوران الكرة.









وتعتبر أبراج الكويت، منذ افتتاحها رسميا في الأول من مارس عام 1979، من أهم المعالم السياحية في البلاد، إذ تجسد تراث الماضي وازدهار الحاضر وتطلعات المستقبل.









وتطل تلك الأبراج على شاطئ الخليج العربي وهي مقابلة لقصر الدسمان ، في منطقة شرق مدينة الكويت ، عبارة عن ثلاثة أبراج تولت شركة انيرجوبروجيكت بناءها حيث تم بناء تلك الأبراج على أسس التقنيات الحديثة والأجهزة المطورة .









وتحظى أبراج الكويت بمكانة خاصة في قلوب الكويتيين، فهي انعكاس لنهضة البلاد من جهة وتحمل سمات من تراث البلد من جهة أخرى. فأنشئت لتكون رمزا لنهضة البلاد العمرانية.







