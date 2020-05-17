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أخبار العالم

بينهم 238 مصريا .. الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 02:08 م
الكويت تسجل 1048
الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 1048 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قالت وزارة الصحة إن العدد الكلي للحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 14850 إصابة؛ بعد تسجيل 1048 إصابة جديدة.

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية عبدالله السند، أن الحالت الجديدة تضم حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم؛ من بين الحالات التي تم تأكيدها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 242 حالة لمواطنين كويتيين، و 238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و 53 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

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وأضاف السند أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 168حالة.

ولفتت الصحة الكويتية إلى أن عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 4093 حالة، وبذلك يصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10645 حالة. 

وأشارت إلى أن عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3760 ، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 244476.
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