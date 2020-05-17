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أخبار العالم

الكويت تعلن شفاء 250 حالة جديدة من كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:53 ص
الكويت تعلن شفاء
الكويت تعلن شفاء 250 حالة جديدة من كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الأحد، شفاء 250 حالة جديدة من المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 4093 حالة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قالت وزارة الصحة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الكويتية عن اختيار عينات عشوائية من أفراد المجتمع في البلاد لعمل فحوصات كوفيد - 19، بطريقة تتناسب مع التوزيع السكاني، بواقع 180 فردًا يوميًا.

قالت الوزارة في موقعها أنه يتم تحديد العينة المطلوبة بناء على قواعد، منها الا يقل العمر عن 18 ولا يزيد 70 سنة، إضافة إلى أن عدد الذكور يكون مساويًا للإناث.

وقد أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 13802 حالة، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 107 حالات.
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