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أخبار البلد

بسبب أزمة كورونا.. الكويت تسمح للعمالة الوافدة المقيمة بتجديد الإقامة المنتهية

الأحد 17/مايو/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، لفت فيه إلي أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أصدر قرارًا جديدًا يسمح للعمالة الوافدة المقيمة في الدولة بتجديد اقاماتهم المنتهية، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وقد خص القرار العمالة الوافدة التي انتهت اقاماتها منذ 1 يناير 2020 وحتى الآن, حتي ولو كانت موجودة خارج دولة الكويت، بشرط أن يبدي رغبته في منحة الإقامة ومستعد لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلي جهات التحقيق متي توافرت فيه الشروط المقررة لذلك. 

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