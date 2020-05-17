جنة عدن على الأرض.. لمحات عن مملكة البحرين

تعد مملكة البحرين واحدة من الدول العربية التى تجمع بين أصالة التاريخ ومواكبة الحاضر فبرغم وجود ناطحات السحاب والأسواق العملاقة الموجودة بها إلا أن توجد البنايات الأثرية القديمة كالمساجد وساحات سباق الخيل العربي بجانب ملاعب الجولف العالمية.





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تمتاز مملكة البحرين بموقعها الإستراتيجي المهم فى الخليج العربي، قيل عنها جزء من جنة عدن على الأرض، تتمتع بأهمية جغرافية كبيرة وسيادة بعد أن أعلنت استقلالها منذ نصف قرن بعد الاحتلال البريطاني وسيطرة شاه إيران عام 1971، وانضمت إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى نفس العام.









يعتقد بأن مملكة البحرين جزء من أرض دلمون القديمة التى يعتقد بأنها جنة عدن التى خلق فيها سيدنا آدم بسبب احتوائها على بعض العلامات التى كانت موجودة بأرض دلمون مثل مناطق فى بحر شمال البحرين تتواجد بداخلها فقاعات المياة العذبة وآلاف التلال الموجودة بوسط البحرين بإرتفاع خمسة عشر قدم لكل تل والتى تبدو وكأنها كثبان رملية إلا أنها مقابر بشرية مثل التى عثر عليها بأرض دلمون .









تعد مملكة البحرين من أغلى دول العالم من حيث نصيب الفرد يعتبر الدينار البحرينى ثاني أغلى عملة عربية فى العالم ، يتنوع اقتصاد المملكة من دخول السياحة والاستثمارات وغيرها.









وتقع مملكة البحرين في الخليج العربي إلى الشرق من السعودية و الشمال من قطر في جنوب غرب قارة آسيا. يربطها بالسعودية جسر الملك فهد (الذي افتتح في 25 نوفمبر، 1986) يمتد لمسافة 25 كم تقريبًا من مدينة خبر في السعودية. كما سيربطها بقطر جسر المحبة الذي تم التخطيط له، و الذي سيكون أطول جسر في العالم و يقدر طوله ب 45 كم.









مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر يتكون من 33 جزيرة أكبرها البحرين (591 كم2 حوالي 83% من مساحة المملكة) وسميت المملكة بالبحرين نسبة لمسمى الجزيرة الكبرى، الذي يعتقد أنها سُميت بذلك لسبب وجود ماء الينابيع العذبة والتي تسمى كواكب وسط ماء البحر المالح.



