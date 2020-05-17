إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد تعليقا على المزاعم المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن اغتيال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والتى روجتها الأبواق القطرية والإعلام الإخوانى المأجور، إن الحملة الشرسة الموجهة ضد الإمارات مستمرة ويقف وراءها جماعة الإخوان وإعلام تنظيم الحمدين والحوثيين وحزب الله وما يدور فى فلكه.





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وأشارت عائشة الرشيد، لـ "صدى البلد"، أن الحملات الموجهة التى تديرها قطر مع قطيع الإخوان وتشنها يوما بعد يوم تزايدت خلال الفترات الأخيرة على مصر و الإمارات تأتي بعد النجاحات التى حققتها كل منها على مختلف المستويات حتى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وأظهر البلدين الاحترافية فى إدارة الأزمة بل وأشادت المؤسسات الدولية باقتصاد كل منهما فضلًا عن مد يد العون للدول الصديقة والشقيقة والكبرى.













ولفتت عائشة الرشيد، إلى أن المهاترات والفبركة التى تصنعها وتبثها الأذرع الإعلامية لقطر لن تنال من قوة دولة الإمارات ونجاحها وتقدمها فهى تقف شامخة كالجبال التى لا يهزها الريح، لافتة إلى أن رد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات بمثابة صفعة على وجه قطر التى تختلق الأكاذيب وتستهدف الإثارة والبلبة، مشيرة إلى أن مسلسل الأكاذيب لقطر هو أخر مسمار فى نعش الدوحة بعد استنفاذها كل المحاولات المشبوهة ضد دول المنطقة.









وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن استهداف الدولة المصرية بنشر الأكاذيب، والتى كان آخرها تناول قناة الجزيرة القطرية، لأزمة كورونا فى مصر، ومحاولة الترويج بأرقام كاذبة عن المصابين فى مصر، الأمر الذى كشفته الأرقام الصحيحة التى تصدر من منظمة الصحة العالمية، وغيرها من التدليس والأكاذيب التى تعمل عليها وسائل إعلام الإخوان وقطر ضد مصر.









وتداولت منذ قليل أنباء كاذبة أفادت بمحاولة اغتيال كانت قد طالت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. والتي روجتها حسابات قطرية بشكل مكثف، بدا كحملة منظمة خلال الساعات الماضية.









ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بسخرية فى تغريدة له ، اليوم، السبت، على الأكاذيب بتغريدة على حسابه الرسمى ، قال فيها ، «تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل».







