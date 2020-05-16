حسابات قطرية تروج لمحاولة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي

تداولت منذ قليل أنباء كاذبة أفادت بمحاولة اغتيال كانت قد طالت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. والتي روجتها حسابات قطرية بشكل مكثف، بدا كحملة منظمة خلال الساعات الماضية.
اقرأ أيضا:-
ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بسخرية فى تغريدة له ، اليوم، السبت، على الأكاذيب بتغريدة على حسابه الرسمى ، قال فيها ، «تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل».
وكانت حسابات قطرية وأخرى حوثية قد كثفت، خلال الساعات الماضية، ضمن ما يشبه الحملة المنسقة، تناقل أخبار كاذبة معززة بمقاطع فيديو مفبركة، تزعم تعرض الشيخ عبدالله بن زايد للاغتيال أو الاستهداف في العاصمة الإماراتية أبوظبي.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل.</p>— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) <a href="https://twitter.com/AnwarGargash/status/1261657850696404993?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>