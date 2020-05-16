حسابات قطرية تروج لمحاولة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي

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وكانت حسابات قطرية وأخرى حوثية قد كثفت، خلال الساعات الماضية، ضمن ما يشبه الحملة المنسقة، تناقل أخبار كاذبة معززة بمقاطع فيديو مفبركة، تزعم تعرض الشيخ عبدالله بن زايد للاغتيال أو الاستهداف في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل.</p>— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) <a href="https://twitter.com/AnwarGargash/status/1261657850696404993?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>