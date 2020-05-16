AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حسابات قطرية تروج لمحاولة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي

السبت 16/مايو/2020 - 09:16 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
Advertisements
ميـــس رضــا
تداولت منذ قليل أنباء كاذبة أفادت بمحاولة اغتيال كانت قد طالت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. والتي روجتها حسابات قطرية بشكل مكثف، بدا كحملة منظمة خلال الساعات الماضية.

اقرأ أيضا:-

ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بسخرية  فى تغريدة له ، اليوم، السبت، على الأكاذيب بتغريدة على حسابه الرسمى ، قال فيها ، «تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل».


وكانت حسابات قطرية وأخرى حوثية قد كثفت، خلال الساعات الماضية، ضمن ما يشبه الحملة المنسقة، تناقل أخبار كاذبة معززة بمقاطع فيديو مفبركة، تزعم تعرض الشيخ عبدالله بن زايد للاغتيال أو الاستهداف في العاصمة الإماراتية أبوظبي.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل.</p>&mdash; د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) <a href="https://twitter.com/AnwarGargash/status/1261657850696404993?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرقاش: محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني صادمة

وزير الخارجية الإماراتي: احرصوا على الوالد والوالدة وعلى كل عزيز من أقربائكم

وزير خارجية الإمارات: دعم الحكومات المجاورة ضد كورونا جزء أصيل من سياستنا

أنور قرقاش: الإمارات تثبت كل يوم أنها الوطن المحب والصدر الرحوم

قرقاش يكشف سر الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

أنور قرقاش: بعض الدول تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب

ترشيحاتنا

أسامة الشيخ: محمود سعد أفضل مذيع في مصر.. "بس بقى ثورجي"

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

أسامة الشيخ: منعت ظهور القرضاوي على التلفزيون واتحبست بعدها بـ 3 أيام

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد