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أخبار العالم

رئيس المخابرات الصومالية السابق يتهم قطر بدعم حركة الشباب الإرهابية

السبت 16/مايو/2020 - 05:27 م
حركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية
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أحمد محرم
اتهم رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي السابق عبد اللهي محمد علي قطر بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة.

وبحسب موقع "صومالي أفيرز"، جاءت اتهامات رئيس المخابرات الصومالية السابق لقطر في معرض كشفه للدور الذي لعبته الأخيرة في الإفراج عن المتطوعة الإغاثية الإيطالية عائشة رومانو (سيلفيا رومانو) سابقًا، التي اختطفتها حركة الشباب واحتجزتها لسنوات.

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وأوضح أن الرئيس الحالي لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي فهد ياسين يلعب دور حلقة الاتصال بين قطر وحركة الشباب.

وأشار إلى "اتهام قطر بإقامة علاقات مع جماعات متطرفة وتمويل أنشطتها ليس جديدًا. لطالما كانت قطر داعمًا رئيسيًا لحركة الشباب منذ عقود، وهي تستخدم عدة قنوات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي للحركة".

وأضاف "علي": "من بين القنوات الرئيسية التي تمرر قطر الدعم عبرها إلى حركة الشباب مجموعة من المسئولين الحاليين في الحكومة الصومالية، وخاصة في جهاز المخابرات. قطر تعمل كقوة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في الصومال".

وتابع علي: "الخطف من أجل الحصول على فدية ليس سوى طريقة واحدة من طرق حركة الشباب للحصول على المال، وعدا ذلك فقد نفذت الحركة هجمات إرهابية لصالح قطر داخل الصومال وخارجها في مقابل الدعم المالي".
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