فرح ودموع.. أمطار مكة تخطف قلوب السعوديين

بالفرح والدموع استقبل السعوديون الأمطار التى هطلت بغزارة على مكة المكرمة وأنحاء متفرقة من المملكة، مستبشرين بالخير وكأنها رسائل من الخالق العليّ القدير، فى وقت ضاقت فيه الصدور بعدما غيرت جائحة كورونا نمط الحياة.

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زخات رعدية وأمطار متواصلة اكتست بها أرض الحرم المكى الشريف وغسلت هموم المصلين وهم يبتهلون إلى الله عزوجل، فيما لاقت صور التقطتها البعض للحرم المكى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى داعين الله أن تكون بشري لزوال الجائحة.

وشهدت مكة المكرمة أمس و اليوم، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وعلى أنحاء متفرقة منها،كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، محملة بزخات من البرد، على محافظة "الليث" السعودية، والمراكز التابعة لها.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، أن تزداد شدة الأحوال الجوية غير المستقرة اعتبارًا على طول المرتفعات الغربية من الممكلة، وذلك من تبوك شمالًا وحتى جازان ونجران في الجنوب حتى نهاية الاسبوع الجاري.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">صلاة التهجد تحت زخات المطر <br>جعلها الله امطار خير وبركة<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%83%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#امطار_مكه</a> <br>لفضيلة الشيخ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#سعود_الشريم</a> <br>ليلة ٢٣ رمضان ١٤٤١هـ <a href="https://t.co/g2Py3cYkqC">pic.twitter.com/g2Py3cYkqC</a></p>— مصور الحرم📸🕋 (@makkah_haraam) <a href="https://twitter.com/makkah_haraam/status/1261419776921882624?ref_src=twsrc%5Etfw">May 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>











