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أخبار العالم

تغريم 22 شخصا بالسعوية بسبب حضور مناسبة عزاء

الأحد 17/مايو/2020 - 02:59 م
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري
أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الجهات الأمنية بالممكلة قررت فرض غرامة على 22 شخصا من إحدى الجنسيات العربية، بسبب مخالفتهم لإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت جريدة الوطن السعودية، إن السطات المعنية في مدينة أبها غرمت 22 شخصا من إحدى الجنسيات العربية، اجتمعوا في مناسبة عزاء، وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وحسب الصحيفة، بلغت الغرامات الخاصة بمخالفة إجراءات التباعد الاجتماعي 10 آلاف ريال للتجمعات العائلية و15 ألف ريال للتجمعات غير العائلية، و50 ألف ريال للتجمعات العمالية في المنازل والمباني تحت الإنشاء.

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وكانت السلطات السعودية اتخذت إجراءات وقائية للحماية من فيروس كوورنا المستجد، منها فرض حظر التجول، ومنع التجمعات في المساجد والنوادي والمولات الرياضية، وتعليق الرحلات الجوية ومن وإلى السعودية.
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