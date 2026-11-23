أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الموقف المصري الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل شهادة مهمة من داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، ويؤكد صلابة الموقف المصري وثباته في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال متولي إن هذه الشهادة تتجاوز كونها مجرد رواية واردة في مذكرات رئيس أمريكي سابق، إذ تحمل دلالات سياسية وتاريخية مهمة، وتكشف طبيعة التحركات والمواقف المصرية خلال مرحلة بالغة التعقيد، مشددًا على أن القاهرة تعاملت مع مخططات التهجير باعتبارها تهديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة واستقرارها، وليس مجرد أزمة حدودية أو تطورًا عابرًا.

شهادة من داخل البيت الأبيض.. الموقف المصري ثابت أمام الضغوط

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أن أهمية ما ورد في المذكرات تكمن في أنه يقدم توثيقًا من داخل دوائر القرار الأمريكي لطبيعة الموقف المصري الرافض لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن مصر تمسكت بثوابتها السياسية والإنسانية رغم الضغوط والتعقيدات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن رفض التهجير لم يكن موقفًا مؤقتًا أو رد فعل مرتبطًا بظرف استثنائي، بل يمثل أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، انطلاقًا من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

مصطفى متولي: الإعلام مطالب بإبراز الشهادة وعدم ترك الساحة للروايات المغلوطة

وشدد متولي على ضرورة أن تحظى هذه التصريحات باهتمام إعلامي واسع، وأن تتحول إلى مادة موثقة تحظى بالتحليل والتناول الإعلامي المناسب، بما يتيح للرأي العام التعرف على حقيقة الموقف المصري، ويواجه محاولات تزييف الوقائع أو تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في تحويل مثل هذه الشهادات إلى محتوى معرفي يصل إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الأجيال الجديدة، من خلال تقديم المعلومات والوقائع في سياقها التاريخي والسياسي، بما يعزز إدراكهم لأبعاد القضية الفلسطينية وطبيعة التحركات المصرية.

معركة الوعي وحماية الذاكرة الوطنية

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أن توثيق المواقف الوطنية وإبراز الشهادات الصادرة عن دوائر صنع القرار الدولي يمثلان جزءًا أصيلًا من معركة الوعي وحماية الذاكرة الوطنية، لافتًا إلى أن ترك هذه الوقائع دون توثيق أو إبراز يفتح المجال أمام انتشار الروايات المغلوطة ومحاولات طمس الحقائق.

وأضاف أن التاريخ ينصف الموقف المصري ويكشف حقيقة الثوابت التي تحركت القاهرة انطلاقًا منها، وفي مقدمتها حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض اقتلاعه من أرضه، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الذاكرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والثقافية والوطنية.

واختتم النائب مصطفى متولي بالتأكيد على أن إبراز هذه الشهادات ليس مجرد استدعاء لوقائع الماضي، وإنما استثمار في وعي الأجيال القادمة، وترسيخ لحقيقة أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت تاريخية وسياسية وإنسانية لا تقبل المساومة.