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سيارات

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت العلامة جي ام سي التجارية عن عودة السيارة همر اتش 1 التى بأت شركة جينرال موتورز في انتاجها عام 2006، تصنيعها مرة اخرى بعد اختفاء هذا الموديل لأكثر من عقد من الزمان،ولكن هذه المرة كسيارة كهربائية .

ومع تداول هذا الخبر وسماع عشاق السيارة الضخمة السيارة همر اتش 1  به قام احدى مصممى السيارات العالميين يدعى سمير صادقوف ، والذي عمل مع كل من لامبورجيني وجينيسيس ، بعمل تصميم ما يمكن أن تبدو عليه اتش 1 الحديثة في المستقبل الكبير.

تكشف الصور التخيلية السيارة همر اتش 1  عن تصميم يبدو كأنه تحديث للتصميم الأصلي، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي مع سبع فتحات محاطة بمصابيح أمامية مستديرة مع مصابيح ليد دائرية نهارية، وإشارات دوران أكثر حداثة وغطاء محرك متطور.

المرايا الجانبية فتم استبدالها بالكاميرات، كما تم تحديث تصميم جوانب السيارة مع دمج بعض إشارات التصميم الكلاسيكية مثل النوافذ، وعلاوة على ذلك، يتم تقسيم هيكل السيارة بتجويف تحت الأبواب وتضليع على العتبات الجانبية.

تصور التصميمات التخيلية أيضًا نسخة بفتحة سقف رباعية وغطاء صندوق خلفي قابل للإزالة، وهذا الأخير يتميز بنوافذ جانبية يمكن تغطيتها بمجموعة متنوعة من الملحقات المصممة خصيصًا لها .

وقد تحصل السيارة الهمر الجديدة على مجموعة نقل الحركة نفسها كسيارة بيك اب قادمة للشركة، وهذا يعني أنها قد تحصل على محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان.

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور
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