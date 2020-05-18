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فن

شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:12 ص
مجدي كامل
مجدي كامل
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عمر صبحي
تعرض نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها احمد  الأصغر "احمد" لأزمة صحية  منذ ايام وتم خروجه من المستشفي. 

ونشر مجدي كامل فيديو برفقة ابنه علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" وظهر مجدي كامل في الفيديو لحظة خروجه  برفقة ابنه "احمد" من  المستشفي  علي كرسي متحرك .

وانضم الفنان مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية "كنت".

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مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.
شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك
شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك
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