وداعًا لـ الإزعاج..طريقة حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail

تسبب لنا أحيانًا رسائل البريد الإلكتروني التى نتلقاها من الاَخرين إزعاجًا شديدا، خاصة إذا كانت جميع الرسائل الواردة غير مرغوب فيها، أو رسائل تطفل أو إذا كان شخص ما يستخدمها لتهديدك، لذلك نعرض لكم الطريقة التى تمكنك من السيطرة على الرسائل الواردة وحظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail





وبحسب موقع androidauthority التقني، يمكن ذلك من خلال تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد التخلص منه ومن رسائله، وتقوم بحظره وبذلك فإن أي رسائل واردة من هذا الشخص ستذهب مباشرة إلى مجلد الرسائل الغير مرغوب فيها.





وفيما يلى نستعرض خطوات التخلص من الرسائل المزعجة :





1- حظر الرسائل من شخص ما

افتح تطبيق Gmail أو الموقع على الإنترنت، ثم أدخل بياناتك لتسجيل الدخول، وبعد ذلك قم بفتح أي رسالة من الرسائل التى أرسلها لك الشخص الذي تريد حظره، ثم الضغط على زر المزيد فى الزاوية العلوية اليمني، واختيار "حظر الاسم أو البريد اللكتروني".





وفى حالة رغبتك فى رفع الحظر عن أي شخص، يمكنك تكرار الخطوات السابقة واختيار عدم الحظر عندما تظهر لك رسالة باستمرار الحظر أم إلغاءه.





2- إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الجماعية

لإلغاء الإشتراك فى الرسائل الجماعية، يمكنك فقط إلغاء الاشتراك من قائمة البريد الالكتروني وليس حظر مرسل البريد الإلكتروني كما فى السابق، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

-انتقل إلى Gmail واستخدم بياناتك لتسجيل الدخول

-افتح البريد الإلكتروني الجماعي، واضغط على زر إلغاء الإشتراك بجوار اسم المرسل.





3- أبلغ عن الرسائل غير المرغوب فيها

تسعي جوجل لتوفير أفضل خدمة لمستخدميها والإبقاء على الرسائل غير المرغوب فيها خارج بريدها الإلكتروني على Gmail، ولكن هناك بعض المتسللين يمكنهم إرسال الرسائل مجددًا، لذا تطلب الشركة من مستخدميها المساعدة فى الإبلاغ عن أي بريد إلكتروني أرسل رسائل غير مرغوب فيها أو مريبة.





ويمكنك ذلك من خلال التالى:

- استخدم بياناتك لتسجيل الدخول، ثم افتح البريد الإلكتروني.