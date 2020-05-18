بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
وتألقت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت عباءة طويلة وذات أكمام طويلة من Sofia D، واتسم التصميم ببعض النقوشات الرسومات المتناسقة مع بعضها كما تميز بأنه منحها إطلالة محتشمة.
وانتعلت جويل مردينيان حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جويل مردينيان على تسريحة شعرها غير التقليدية، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون البينك.