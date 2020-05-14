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مرأة

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 02:32 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورٍ من إطلالتها الجديدة.
تالقت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود طويل ونسقت معه وشاح أنيق جمع بين اللون الأبيض والأسود وحمل التصميم توقيع Sofia D كما أكملت إطلالتها بحزام بنى حول منطقة الخصر.

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وتزينت جويل مردينيان بمجموعة مميزة و مختلفة من الإكسسوارات العصرية، كما لفتت الأنظار بحقيبة يد صغيرة للغاية باللون الفوشيا مما منحها إطلالة متناسقة مع بعضها البعض.

وقامت جويل مردينيان بتطبيق تسريحة شعر بسيطة، كما أختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وارتدت نظارة شمس غير تقليدية وذات إطار أحمر.



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