درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18 -5-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 41 الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 40 دمنهور الصغرى 23 والعظمى 37 بلطيم الصغرى 24 والعظمى 34 مطروح الصغرى 20 والعظمى 30 السلوم الصغرى 22 والعظمى 35 سيوة الصغرى 22 والعظمى 42 بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31 دمياط الصغرى 24 والعظمى 33 الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 41 الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 42 السويس الصغرى 24 والعظمى 41 العريش الصغرى 23 والعظمى 34 رفح الصغرى 22 والعظمى 33



