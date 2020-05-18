اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة ، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين 18مايو على مختلف محافظات الجمهورية .





وتدل المؤشرات عن اعتدال حالة الجو ونقائة علي مدار الثلاثة ايام المقبلة .





ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4.





أما الأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10.





وتؤكد غرفة العمليات المركزية ل٠ودة الهواء بوزارة البيئة انها تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.