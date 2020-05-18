لقطات حية.. العاصمة الإيطالية تعود للحياة العادية بعد تخفيف قيود كورونا

سمحت ايطاليا برفع بعض القيود، المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا، اعتبارا من هذا الأسبوع حيث انخفض عدد الإصابات الجديدة في البلاد، مما سمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من الشركات؛ كما ستتمكن الكنائس والمتاحف أيضا من فتح أبوابها.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، تستأنف العاصمة الإيطالية الحياة العادية بعد أن شهدت أطول فترة إغلاق بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





وسيعاد فتح كنيسة القديس بطرس بعد التطهير كما سيتم إجراء فحوصات لدرجة حرارة خلال الطقوس العامة. وستعود أسواق روما المفتوحة في كامبو دي فيوري، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والبارات، إلى نشاطها الطبيعي أيضا.





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وقد أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، امس الأحد، تسجيل 145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك اجمال عدد الإصابات إلى أكثر من 225 ألف حالة ونحو 32 ألف وفاة.





وشهدت الأيام الأخيرة في إيطاليا، تراجعًا حادًا في أعداد الإصابات في إيطاليا التي كانت أولى دول أوروبا في فرْض تدابير مقيِّدة في أنحاء ربوعها مع ازدياد الإصابات في مناطقها الشمالية في فبراير الماضي.





وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده بصدد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، واصفًا ذلك بـ"المخاطرة المحسوبة".





وأعلن كونتي أن السفر من إيطاليا وإليها سيكون مسموحًا به ابتداء من 3 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن صالات التمارين البدنية، وأحواض السباحة، والمراكز الرياضية ستعيد فتْح أبوابها في الـ 25 من مايو الجاري، أما دور السينما والمسارح ففي الـ 15 من يونيو المقبل.