AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لقطات حية.. العاصمة الإيطالية تعود للحياة العادية بعد تخفيف قيود كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:03 ص
العاصمة الإيطالية
العاصمة الإيطالية تعود للحياة العادية بعد تخفيف قيود كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سمحت ايطاليا برفع بعض القيود، المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا، اعتبارا من هذا الأسبوع حيث انخفض عدد الإصابات الجديدة في البلاد، مما سمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من الشركات؛ كما ستتمكن الكنائس والمتاحف أيضا من فتح أبوابها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، تستأنف العاصمة الإيطالية الحياة العادية بعد أن شهدت أطول فترة إغلاق بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وسيعاد فتح كنيسة القديس بطرس بعد التطهير كما سيتم إجراء فحوصات لدرجة حرارة خلال الطقوس العامة. وستعود أسواق روما المفتوحة في كامبو دي فيوري، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والبارات، إلى نشاطها الطبيعي أيضا.

اقرأ ايضا

وقد أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، امس الأحد، تسجيل 145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك اجمال عدد الإصابات إلى أكثر من 225 ألف حالة ونحو 32 ألف وفاة.

وشهدت الأيام الأخيرة في إيطاليا، تراجعًا حادًا في أعداد الإصابات في إيطاليا التي كانت أولى دول أوروبا في فرْض تدابير مقيِّدة في أنحاء ربوعها مع ازدياد الإصابات في مناطقها الشمالية في فبراير الماضي. 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده بصدد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، واصفًا ذلك بـ"المخاطرة المحسوبة". 

وأعلن كونتي أن السفر من إيطاليا وإليها سيكون مسموحًا به ابتداء من 3 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن صالات التمارين البدنية، وأحواض السباحة، والمراكز الرياضية ستعيد فتْح أبوابها في الـ 25 من مايو الجاري، أما دور السينما والمسارح ففي الـ 15 من يونيو المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ.. الحكومة الإيطالية تسمح بفتح المحال التجارية بدءا من غدٍ

إيطاليا تخفف القيود الاحترازية ضد كورونا في 4 مايو

رئيس وزراء إيطاليا يقرر رفع الإغلاق بسبب كورونا قبل الصيف المقبل

السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي بدءا من 3 يونيو

145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2020

سقط من شرفة منزله.. مصرع موظف بمكتب نائب محافظ القليوبية مصاب بكورونا

صناعة الكحك في زمن كورونا.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

حدث في مثل هذا اليوم .. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت وهزيمة التتار

بمكياج صارخ.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور غير تقليدي

AdvertisementS

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

فى عيد ميلاد تيسير فهمى .. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

لبسوا الكفن بدل هدوم العيد.. أسرة الأطفال ضحايا الدهس بأسيوط تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صارخ.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور غير تقليدي

بـ ماكياج جذاب.. ريهام حجاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير