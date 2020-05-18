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تعليم

وزير التعليم: لن نحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:08 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .


وقال وزير التربية والتعليم: إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذي أعلنته الوزارة منذ ساعات هو الجدول النهائي، وهو جدول واضح لا مجال لإثارة أي جدل بشأنه لأنه غير قابل للتغيير من جديد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  منذ ساعات، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 21 يونيو 2020: اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020  : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الأحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا 
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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