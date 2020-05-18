وزير التعليم: لن نحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ ساعات، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 21 يونيو 2020: اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الأحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية