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أخبار العالم

بيل جيتس يستهدف استثمار 6 مليارات دولار في أبحاث شركة كورية جنوبية لمكافحة الأمراض المعدية

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:16 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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على صالح
كشف برنامج أبحاث الإنفلونزا الذي أطلقه الملياردير بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت العالمية في وقت سابق عن أول حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، ولكن تم تعليقه مؤخرًا من قِبل إدارة الأغذية والأدوية (FDA) لإجراء الفحوصات على الخوارزميات المستخدمة.

وأفادت شركة «دونج ايه البو» ومقرها عاصمة كوريا الجنوبية سيول أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تتطلع إلى استثمار ضخم بقيمة 6 مليارات دولار في أبحاث شركة الاتصالات الكورية الجنوبية حول مكافحة الأمراض المعدية والوقاية من الأوبئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مضيفًا أن قطب التكنولوجيا صفق في الجنوب تقدم كوريا في كبح انتشار الفيروس المستجد.


ووفقًا لشركة الاتصالات الكورية الجنوبية، فقد أجرت على مدار الشهر الماضي مسوحات حول الجيل القادم من طرق الوقاية من الحجر الصحي لاحتواء انتشار الأمراض العالمية بشكل أفضل؛ حيث تهدف مؤسسة بيل وميليندا جيتس إلى توحيد الجهود مع الشركة الكورية الجنوبية؛ لتطوير وقت مبكر خوارزمية التشخيص للأمراض المعدية ونموذج التنبؤ بمسار الانتشار الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى ومجموعة متنوعة من بيانات الاتصالات.


ويقول أندرو تريستر، نائب مدير برنامج الصحة العالمي في مؤسسة بيل وميليندا جيتس: "إن استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول وأجهزة الاستشعار المقترنة بتحليل البيانات الذكية يمكن أن يساعد في معالجة بعض التحديات التي تواجهها البلدان في الاستجابة السريعة والفعالة لتفشي الأمراض". 

ويقال أن المؤسسة ستدفع نصف تكلفة المشروع البحثي على أقساط سنوية.


وأوضحت شركة «دونج ايه البو» أن المناقشة الأولى جرت في أبريل من العام الماضي عندما أبدت المؤسسة اهتمامًا في عرض الشركة الكورية الجنوبية بعنوان المنصة العالمية للوقاية من الأوبئة (GEPP) في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي استضافته وهي مجموعة استثمارية تتعامل مع الرعاية الصحية العالمية ابحاث.

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