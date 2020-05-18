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محافظات

تمارس النشاط بدون ترخيص.. غلق 8 عيادات خاصة في الباجور وتلا

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:46 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 5 عيادات لأمراض الباطنه والأطفال بناحية كفر الخضرة وكفر الغنامية وبهناي بمركز الباجور.

كما تم غلق 3 عيادات للنساء والتوليد والأطفال بناحية كفر ربيع مركز تلا لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الإنتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافي المخالفات الواردة.


جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية الخاصة لإدارتهم  النشاط بدون ترخيص ،وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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